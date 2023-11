Grande quantidade de pedras de crack são apreendidas pela PM em Muqui

A Polícia Militar (PM), apreendeu, na tarde desta quarta-feira (22), grande quantidade de pedras de crack, no bairro Alto Cruzeiro, em Muqui, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da PM, os policiais realizavam patrulhamento tático motorizado no município, quando receberam informações de suspeitos estariam utilizando uma vegetação localizada no bairro Alto Cruzeiro, para estocar pedras de crack e armas de fogo.

Leia também: Suspeitos de tráfico de drogas são presos em Jerônimo Monteiro

Portanto, os militares reforçaram o patrulhamento com intuito de localizar algum suspeito ou material ilícito na localidade. Os policiais utilizaram a Cadela Diana, especialista em faro de armas, drogas e munições, que encontrou em baixo de algumas pedras, em meio a vegetação, uma sacola, que após verificado e contabilizados, se tratavam de 607 pedras de crack, prontas para venda.

Os materiais encontrados foram entregues na 7° Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficarão a disposição da autoridade competente.