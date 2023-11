Grave acidente deixa feridos em rodovia no sentido Cachoeiro X Alegre

Duas pessoas ficaram feridas após um carro de passeio capotar, nesta quarta-feira (15), na rodovia ES – 482, em Cachoeiro sentido Alegre.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM-ES), testemunhas relataram que o condutor do veículo, modelo Fiat Uno, perdeu o controle da direção quando trafegava em uma curva, vindo a bater com o canteiro central e capotar em seguida.

Três crianças que estavam a bordo do automóvel sofreram escoriações leves e foram socorridas por populares para o Hospital Infantil.

O motorista do carro teve ferimentos no nariz. Outras duas passageiras também ficaram feridas, uma com lesões nos braços e pernas e a outra com suposta fratura na clavícula. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa e Hospital Infantil.