Guaçuí: Câmara toma medida dura após prefeito reduzir expediente na saúde

O prefeito do município de Guaçuí, Luiz Jauhar, determinou a redução no expediente administrativo em repartições públicas municipais e causou revolta à população, que ao buscar atendimento de saúde, na tarde desta segunda-feira (20), foi surpreendida com a Unidade de Saúde (Postinho) fechada.

De acordo com a administração municipal, o espaço agora conta com um novo horário de funcionamento, respeitando o Decreto do Poder Executivo municipal, Nº 13.213, de 16 de novembro de 2023.

“O horário de funcionamento da Unidade de Saúde (POSTINHO) passou a ser de 7h às 12h a partir do dia 20/11/23 até 31/01/24 podendo ser prorrogado caso haja necessidade. As consultas agendadas para depois desse horário serão remanejadas e avisadas aos pacientes. Com exceção dos agendamentos da Policlínica que ocorreram normalmente”, diz o comunicado.

Apesar de o decreto apontar a redução de gastos entre as justificativas, é importante ressaltar que as unidades de Saúde da Família e programas como o PACS e Endemias são mantidos com recursos federais e, portanto, não têm porque serem fechados, já que não impacta nos cofres municipais.

Revolta na Câmara

Tendo em vista os prejuízos e transtornos que a medida assinada pelo prefeito vai causar à população, a Câmara Municipal de Guaçuí se posicionou contra a decisão do prefeito Jauhar e elaborou um decreto para sustar a decisão do Poder Executivo municipal.

“Nós vamos tomar uma medida. Já acionamos a procuradoria da Câmara e nós vamos sustar esse decreto, de acordo com o artigo 15, inciso 8º da Lei Orgânica, quando o Executivo comete esses atos de exorbitância de poder”, explicou o vereador Wanderley de Moraes por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais.

Já o presidente da Câmara de Guaçuí, vereador Valmir Santiago, ressaltou a importância de conter gastos, mas sem prejudicar o funcionamento dos serviços que são essenciais para a população.

“Você não pode dificultar a população de ter acesso a saúde. O Pronto Socorro se torna inviável em uma situação dessa. O Pronto Socorro é para atendimento de emergência e urgência, a partir do momento em que a população não tem acesso ao Postinho, vai sobrecarregar também o Pronto Socorro, lembrando que os casos de Covid-19 vêm aumentando. Todos os vereadores se manifestaram favoráveis a buscar meios para mudar essa situação”, ressaltou presidente do Poder Legislativo de Guaçuí.