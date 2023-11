Guarda Municipal apreende moto após ser acionada pelo videomonitoramento

A utilização do sistema de videomonitoramento e a ação imediata dos agentes de segurança levaram a apreensão de mais um veículo em Cachoeiro.

Dessa vez, as câmeras de videomonitoramento de Cachoeiro, que fica no Centro de Governança Municipal registraram uma moto suspeita trafegando no sentido bairro IBC x Centro.

O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado. Agentes da Guarda Civil que faziam um preventivo pela área central da cidade conseguiram localizar a moto. O condutor foi abordado assim que ele estacionou o veículo próximo a um shopping.

Durante a abordagem, o homem relatou aos guardas que não tinha nenhum documento relacionado a moto. Aliás, ele contou que havia comprado o veículo em um bazar de uma rede social.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro. Já o veículo foi recolhido para o pátio credenciado do município.

“Graças à atuação rápida da Guarda Municipal e ao uso da tecnologia, foi possível retirar esse veículo de circulação. Isso contribui para cada vez mais reforçar a prevenção e a solução dos delitos”, declarou o vice-prefeito e secretário de Segurança de Cachoeiro, Ruy Guedes.

Videomonitoramento em Cachoeiro

O sistema de vigilância de Cachoeiro, instalado no Centro de Governança Municipal, no Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães”, abriga uma moderna central de videomonitoramento. O local opera câmeras com tecnologias variadas, como reconhecimento facial, avisos sonoros, leitura de placas de veículos e segurança perimetral.

Esses equipamentos funcionam de maneira integrada. E com isso, possibilita a rápida e eficaz tomada de decisão por parte dos órgãos de segurança de Cachoeiro no atendimento aos chamados dos cidadãos.