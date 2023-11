Guarda Municipal recupera mais uma moto com ajuda de videomonitoramento

A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim conseguiu recuperar mais uma moto, nesta terça-feira (28), com restrição de furto/roubo, após ser acionada pelo sistema de videomonitoramento.

Os agentes foram acionados pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), após o monitoramento constatar que uma moto com restrição havia saído do bairro Valão em direção ao centro de Cachoeiro.

A motocicleta foi localizada, abordada e encaminhada juntamente com o condutor para a Delegacia Regional de Cachoeiro.

“O sistema de videomonitoramento é uma importante ferramenta que a municipalidade colocou à disposição da segurança pública da nossa cidade. O trabalho integrado do Centro de Governança com os órgãos policiais contribui bastante para o êxito total das operações”, disse o vice-prefeito e secretário de Segurança de Cachoeiro, Ruy Guedes.

Videomonitoramento em Cachoeiro

O sistema de vigilância de Cachoeiro, instalado no Centro de Governança Municipal, no Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães”, abriga uma moderna central de videomonitoramento. O local opera câmeras com tecnologias variadas, como reconhecimento facial, avisos sonoros, leitura de placas de veículos e segurança perimetral.

Esses equipamentos funcionam de maneira integrada. E com isso, possibilita a rápida e eficaz tomada de decisão por parte dos órgãos de segurança de Cachoeiro no atendimento aos chamados dos cidadãos.