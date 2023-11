Homem de 26 anos é preso pela PF por violência sexual infantil na internet

Na manhã desta quarta-feira (01/11), a Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão em Jacaraípe, Serra, em investigação que busca combater crimes praticados pela internet. A suspeita é de armazenamento de conteúdo de violência sexual infanto-juvenil pela internet, crime este previsto no artigo 241- B da Lei 8.069/90 -ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O investigado é um programador de sistemas de 26 anos e em sua casa foram apreendidos telefones celulares e computador suspeitos de serem usados para a prática criminal.

Ele será ouvido em termo de declarações e liberado para responder ao inquérito policial em liberdade, e se condenado pela justiça, a pena pode chegar até 4(quatro) anos de reclusão e multa.

As investigações prosseguem sendo conduzidas pelos policiais federais que atuam na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF, em São Torquato, para comprovar a participação deste e outros suspeitos que têm atuação criminosa na rede mundial de computadores.

