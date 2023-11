Homem é baleado na frente da mãe e dos irmãos em Bom Jesus do Norte

Um homem, de 20 anos, foi baleado por três criminosos, na frente da mãe e dos irmãos, dentro da própria casa, em Bom Jesus do Norte. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais receberam a informação de que havia dado entrada no Pronto Socorro do Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, um homem baleado. Segundo as informações, o fato teria ocorrido no município de Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo.

Diante disso, imediatamente, as equipes foram até o hospital e confirmaram o fato. A mãe da vítima relatou aos militares que estava em casa com os filhos, quando ouviu batidas na porta. Neste momento, três homens, dois deles encapuzados, arrombaram a porta da residência e entraram no imóvel armados.

Eles atiraram contra o rapaz, de 20 anos, e fugiram em seguida. Após o crime, a moradora pediu ajuda de vizinhos, que auxiliaram no socorro da vítima até o hospital. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi preso.