Polícia realiza operação para reprimir motos barulhentas em Castelo

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) tem realizado operações com o objetivo de reprimir o grande barulho que motocicletas com descarga livre provocam.

Na noite da última quinta-feira (23), foi a vez de Castelo promover uma blitz na região de Estrela do Norte. A operação teve início às 18h e foi acompanhada de saturações e ações preventivas em toda a localidade. Em seguida, às 20h, foram fiscalizadas veículos na Avenida Nossa Senhora da Penha, na região central do município.

Leia também: Tiro e perseguição: confira o desfecho de ação da PM em Marataízes

“Motocicletas com descargas barulhentas trazem grande perturbação às comunidades e não serão toleradas. O efeito da operação foi muito positivo, por isso pretendemos fazer quantas vezes forem necessárias. Os cidadãos de Castelo que puderem contribuir devem nos passar informações e sugestões”, disse o comandante da Companhia PM de Castelo, capitão Vinicius Sousa.

Desta forma, a operação da PM de Castelo contou com seis viaturas policiais, sendo duas moto patrulhas e 10 policias.

Do mesmo modo, na mesma data, foram realizadas operações presenciais em cinco bairros da área urbana de Castelo, com policiamento a pé e contato direto com a comunidade.