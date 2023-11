Homem é encontrado morto no meio da rua em cidade do Espírito Santo

Um homem, de nome e idade não revelada, foi morto a tiros na tarde da última quarta-feira (15), após um intenso tiroteio que aconteceu em uma rua do bairro da Penha, em Vitória, Capital do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), recebeu a informação de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados no bairro. Militares realizaram rondas na região e encontraram o corpo baleado, caído em via pública.

A motivação do crime não foi esclarecida. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e encaminhar o corpo para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.