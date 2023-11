Homem é morto com golpes de faca dentro de apartamento no ES

Na madrugada da última quinta-feira (16), a Polícia Militar (PM), foi acionada e prosseguiu até o bairro Novo México, em Vila Velha, onde populares relataram que havia uma gritaria vindo de um apartamento.

Segundo a PM, no local, os militares se depararam com uma mulher ferida por arma branca no braço, que disse que estava dormindo com o ex-marido, quando um homem teria entrado no apartamento e esfaqueado os dois. Em seguida, o suspeito fugiu.

Os policiais constataram que o homem de 39 anos já estava morto. A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. A perícia da Polícia Civil foi acionada e encaminhou o corpo da vítima para o Departamento Médico Legal (DML), de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Suspeitos identificados

De acordo com informações da Polícia Civil, diligências foram realizadas durante o dia para identificar o autor do crime. Um homem, de 32 anos, foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

A mulher, de 33 anos, que havia sido conduzida à delegacia, foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.