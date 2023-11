Homem é preso por molestar menina de 13 anos em Venda Nova do Imigrante

Na manhã do último domingo (26), policiais militares foram acionados por uma investigadora para verificar uma ocorrência de estupro de vulnerável na localidade de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante.

De acordo com a Polícia Militar (PM), no local, os militares entraram em contato com a solicitante, uma mulher de 24 anos. Segundo informações, a menor, de 13 anos, morava na casa do irmão, de 20 anos, pois a mãe faz uso de bebida alcóolica.

Portanto, na noite do sábado para domingo, o homem teria deixado a irmã dormir na casa da prima, que é casada. Entre 0h e 1h, a adolescente, a prima e o marido foram dormir. Porém, o homem foi até o quarto da menor, com o pretexto de cobri-la, porém, segundo relato da adolescente, o homem teria encontrado sob a coberta dela e passada a apalpar as partes íntimas da menina.

A adolescente disse que empurrou a mão do homem, declarando que não queria que ele continuasse com o ato. De maneira forçada, o homem continuou com o ato e a adolescente falou que contaria tudo ao irmão. Neste momento, o homem parou com a ação e seguiu para o quarto, onde estava a esposa.

A adolescente relatou que, do quarto do casal, o homem passou a gritar palavras de conteúdo sexual e vulgar, o que causou ainda mais temor. A menina ficou no quarto, temendo pelo homem, e não teve como pedir ajuda a ninguém.

Pela manhã, ela precisou aguardar a prima acordar para que pudesse contar sobre o caso, já que não poderia ir até o quarto do casal acordá-la, pois o homem estava no cômodo. A mulher teria acordado somente entre 9 e 10h. Foi neste momento que a menor pode contar o ocorrido a prima e também a uma vizinha, que fez contato com a Delegacia de Venda Nova.

O Conselho Tutelar foi acionado e ficou ciente sobre o caso. Já o homem recebeu voz de prisão na varanda da própria residência e foi encaminhado para a delegacia do município.