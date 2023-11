Homem é socorrido após ser baleado no bairro Village da Luz em Cachoeiro

Um homem foi socorrido pela Guarda Civil Municipal (GCM), na madrugada desta terça-feira (14), após ser baleado em uma das mãos durante uma briga no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. O crime aconteceu por volta das 4h30.

Leia também: Deu ruim! Veículos batem em cruzamento do Basiléia, em Cachoeiro

Segundo informações da GCM, o homem chegou até o comando da Guarda Civil Municipal, no bairro Aquidaban, pedindo por socorro. A vítima, disse ainda, que se envolveu em uma briga no bairro, próximo a um bar, e que durante a confusão, foi baleado em uma das mãos.

Diante dos fatos, os guardas civis tentaram acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a vítima, porém, sem sucesso. Os próprios guardas encaminharam a vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde do paciente não foi divulgado.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.