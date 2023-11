Homens são presos após furtarem equipamentos de academia em Muqui

A Polícia Militar (PM), prendeu dois homens suspeitos de terem furtados equipamentos de uma academia localizada no bairro São Pedro, em Muqui. A prisão ocorreu na noite da última segunda-feira (20).

Segundo informações da PM, os militares receberam denúncias de populares, dizendo que uma academia na avenida Getúlio Vargas, havia sido furtada e o proprietário estava segurando um dos suspeitos. Os militares foram ao local e conversou com o solicitante que informou que, desde domingo, dois homens estavam praticando furto em estabelecimentos na região.

Leia também: Mulher é presa após agredir policiais militares em Apiacá

No local, o suspeito confessou aos militares que teria furtado vários objetos na academia, juntamente com outro homem e vendido em um bar. O suspeito foi algemado e encaminhado até o suposto bar. No local, o proprietário da academia reconheceu os objetos furtados, sendo duas anilhas de academia de 20 kg, duas de 15 kg, quatro de 5 kg, quatro de 4 kg, duas de 1 kg, um halter e um aparelho desmontado.

Neste momento, um outro suspeito chegou no bar com um saco de alumínio e alguns ferros velhos, pronto para venda. Os policiais desconfiaram e encontrou duas anilhas de academia de 2 kg.

Diante dos fatos, os suspeitos e o dono do bar foram conduzidos até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para os esclarecimentos dos fatos.