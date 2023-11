Hospital de Cachoeiro promove Café especial para incentivar a doação de sangue

Com o objetivo de atrair doadores de sangue, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro vai promover a Semana do Doador Voluntário. A iniciativa acontece entre os dias 20 e 25 de novembro, data em que é comemorado o Dia do Doador de Sangue.

Nesse período, o hospital vai promover diversas atividades. Entre elas, homenagem aos atuais doadores, café especial, distribuição de brindes e a presença do mascote do banco de sangue.

No local, também estão sendo comercializadas camisas personalizadas de incentivo à doação. O valor é de R$ 30.

De acordo com o enfermeiro supervisor do Banco de Sangue, Guilherme Polastrelle, atualmente existe uma média mensal de 700 transfusões e por isso é importante que o estoque de sangue esteja sempre abastecido.

Ele lembrou também que a ideia já é reforçar o estoque de sangue para o período das festas de fim de ano.

Leia também: Anchieta promove campanha de doação na próxima sexta-feira (17)

“Normalmente nessa época as doações diminuem porque muitas pessoas viajam. Mas é nesse período que a gente precisa mais de sangue, já que os acidentes aumentam”, explicou.

Além disso, Polastrelle afirmou que a campanha também tem como objetivo reconhecer os atuais doadores que sempre ajudam o hospital a salvar vidas.

“A gente reconhece que sem esses doadores não conseguiríamos atender a todos que precisam de doações de sangue todos os dias. Por isso estamos fazendo também essa campanha, para reconhecer e valorizá-los por esse gesto se solidariedade”, destacou.

Os interessados em fazer a doação e que tem alguma dúvida podem entrar em contato pelo telefone (28) 2101-2123. As informações sobre quem pode ser um doador também estão disponíveis no site www.santacasacachoeiro.org.br

SAIBA MAIS

Telefone: (28) 2101-2123

Horário: 2ª a 6ª feira – 07:00 às 16:00h / Sábado – 07:00 às 11:00h