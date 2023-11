Anchieta promove campanha de doação na próxima sexta-feira (17)

Na próxima sexta-feira (17) a Prefeitura de Anchieta promove campanha para doação de sangue. As maiores carências são de sangue do tipo O-, B-, A-, AB- e AB+, no entanto a campanha vai receber todos os tipos de sangue.

A gerente de Média e Alta Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde, Candida Paulini Costa, ressaltou que a campanha vai ocorrer somente por meio de agendamento, que deve ser feito pelo Whatsapp (28) 99969-7629.

Confira aqui informações sobre quem pode doar.

Quem pode participar da campanha:

Ter idade entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias. A primeira doação de sangue deve ser realizada até os 60 anos, 11 meses e 29 dias. Doadores com 16 e 17 anos de idade podem doar mediante autorização formal dos pais e/ou responsável legal e apresentação do documento de quem assinou a autorização.

Apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial ou fotocópia autenticada em cartório: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de identidade profissional, certificado de reservista ou passaporte. São aceitos documentos digitais oficiais que contenham foto, RG, data de nascimento e nome da mãe;

Pesar acima de 50 kg;

O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde;

O doador não deve estar em jejum. É recomendado refeições leves e pede-se para evitar alimentos gordurosos no dia da doação.

Aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação;

Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação;

Evitar vir acompanhado com crianças menores de 12 anos. Caso seja necessário, é obrigatório a presença de um acompanhante maior de idade para cuidar da criança durante o processo de doação.