Hospital de Cachoeiro realiza mais uma captação de orgãos para transplante

Mais um gesto de solidariedade foi registrado na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro. Em meio à dor de perder um parente querido, uma família autorizou a doação de órgãos.

O paciente, vítima de acidente de trânsito, recebeu todos os cuidados da equipe assistencial, mas não resistiu. Após realizar o protocolo necessário, foram captados um fígado, os rins e as córneas.

O fígado e as córneas vão ficar para pacientes que aguardam na fila do transplante aqui no Espírito Santo. Já os rins serão destinados para fora do Estado.

Com essa captação, sobe para 40 órgãos captados no hospital somente este ano. Ao todo, são três corações, 14 rins, sete fígados e 16 córneas.

A captação dos órgãos acontece somente após constatação de morte encefálica, ou seja, quando há completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro.

Esse diagnóstico é realizado por uma equipe profissional por meio de exames de imagem, exames clínicos e exames laboratoriais.