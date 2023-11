A sensação térmica acima dos 40 graus é ótima para quem quer curtir os dias de calor na praia. Mas no dia a dia, as temperaturas elevadas podem causar doenças e prejudicar a saúde. De acordo com o médico e coordenador do Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, Victor Hugo Sabino, idosos e crianças são os principais afetados pelas altas temperaturas.

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil/Divulgação

Com o calor em alta, segundo o médico, aumentam também os casos de desidratação.

“O calor não é só debaixo do sol, mas também em ambientes fechados. É importante aumentar a hidratação. Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo de beber água. Por isso é importante ter líquido sempre por perto e manter a hidratação do corpo”, orientou.

Segundo Sabino, quem tem algum tipo de comorbidade, principalmente os que sofrem de insuficiência cardíaca ou renal, precisam redobrar a atenção nesse período de calor excessivo que faz em Cachoeiro.

“É importante manter-se sempre em ambientes climatizados e evitar a exposição ao sol entre 10 e 16 horas para evitar os riscos de desidratação”.

Crianças também são afetadas pelo calor.

Foto: Pixabay

Os sintomas mais comuns de que o corpo está desidratado são sonolência, fraqueza, náuseas, diarreia e febre. O médico lembra também que nessa época do ano é fundamental ter cuidado com os alimentos que são ingeridos, que precisam ser conservados em temperatura ideal para que não estraguem com facilidade.

“A recomendação é evitar comer alimentos que não estejam em temperaturas adequadas. E quando tirá-los da geladeira o ideal é que sejam consumidos rapidamente”, explicou. Os cuidados são necessários para que sejam reduzidos os riscos de infecções intestinais. “No calor intenso é comum o aumento desses casos, que podem gerar gastroenterite e levar a desidratação do paciente”.

Confira as recomendações para se preservar do calorão

Beba bastante líquido, pelo menos dois litros por dia;

Verifique se as crianças e os idosos estão tomando a quantidade de líquido necessária para manter a boa hidratação do organismo. Nessas faixas de idade, muitas vezes, eles se esquecem de fazê-lo;

Use roupas leves e evite a exposição direta ao sol nos dias muito quentes;

Não pratique exercícios físicos nas horas mais quentes do dia;

Lave bem as mãos antes das refeições e depois de ter usado o banheiro;

Certifique-se de que os alimentos que serão ingeridos crus foram corretamente preparados.