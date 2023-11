Incêndio de grande proporção atinge área de mata em Marataízes

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM), foi acionado, na quinta-feira (16), para ocorrência de incêndio em vegetação de grandes proporções, próximo ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

De acordo com o CBM, o incêndio conta com muito vento, o que facilita a propagação das chamas. A equipe iniciou o combate às chamas e solicitou apoio de outras guarnições. A Prefeitura de Marataízes também prestou apoio com carros pipa, que foram usados para impedir que o fogo se aproximasse das residências.

Leia também: Mulher é flagrada espancando a filha de 11 anos no Espírito Santo

Após extinguir as chamas e realizar o rescaldo, os militares realizaram uma vistoria de monitoramento em toda a área atingida, de aproximadamente 20 quilômetros quadrados e não encontraram novos focos. Não há, até o momento, novos acionamentos para o local.