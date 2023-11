Mulher é flagrada espancando a filha de 11 anos no Espírito Santo

Uma mulher, de 34 anos, foi flagrada, por um policial militar, espancando a própria filha de 11 anos, dentro de casa, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (15).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma equipe atendia uma ocorrência na região, quando começaram a ouvir na residência vizinha, gritos e choros, sendo visto, através de uma báscula, que uma mulher esbravejava excessivamente, causando desespero e grande aflição a uma criança.

Diante dos fatos, um policial começou gravar a cena com um celular, com objetivo de construir provas da agressão para a abordagem, quando flagrou a mulher agredindo a menina de forma física, com socos na cabeça e tapas no rosto, e verbalmente, com palavras como “demente”, “doida” e “retardada”, além de ameaçar cortar o cabelo da criança a força.

Imediatamente, a PM prosseguiu até o portão da casa, onde fez contato com a mulher, que tentou reverter a situação dizendo estava apenas conversando com a filha de 11 anos, com objetivo de corrigi-la, mas os policiais não aceitaram a versão da mulher. O Conselho Tutelar foi acionado e, a mulher e a vítima, foram encaminhadas ao Plantão Especializado da Mulher no município.