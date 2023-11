Inscrições para Natal Art’s de Cachoeiro começam nesta segunda (27)

Empreendedores e artesãos de Cachoeiro que desejam participar do Natal Art’s na Praça de 2023 já podem se inscrever. O evento, que acontece na Praça de Fátima, será realizado de 13 a 24 de dezembro.

Artesãos no registro de Artesanato da Secretaria Municipal de Cidadania, trabalho e Direitos Humanos (Semcit), que queiram participar do 4° Natal Art’s na Praça, podem se inscrever pelo grupo de WhatsApp do Artesanato. Estão aptos para a solicitação, artesão individual, trabalhadores manuais e associação.

As inscrições acontecerão nos dias 27 e 28 de novembro, até às 17h. A relação dos classificados será divulgada no dia 6 de dezembro.

O WhatsApp de inscrição também é o canal para esclarecimento de dúvidas. Os candidatos que precisaram, pode acioná-lo.

Para os comerciantes locais, dos ramos de alimentação e entretenimento, as inscrições deverão ser feitas de 28 de novembro a 1º de dezembro, na Sala do Empreendedor, da Secretaria de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb).

A equipe da Sala do Empreendedor, que fica no segundo piso do Shopping Cachoeiro, na rua Vinte e Cinco de Março, Centro, é responsável pelo cadastro e seleção dos empreendedores inscritos. O atendimento acontece das 9h às 16h.

Para a inscrição, o empreendedor deve levar os seguintes documentos: carteira de identidade ou de motorista, cartão do CNPJ, fotos dos produtos comercializados e fotos e metragem da estrutura (se tiver).

Para este ano, serão disponibilizadas 10 vagas: uma para brinquedos, quatro para lanches, três para doces e duas para bebidas artesanais. O resultado da seleção será divulgado pela Sala do Empreendedor, no dia 4 de dezembro de 2023.