Trânsito em Anchieta passará por mudanças a partir desta segunda (27)

Ruas e avenidas, ao redor da Praça São Pedro, no centro de Anchieta, irão passar por mudanças no trânsito, a partir desta segunda-feira (27), para melhorar o tráfego de veículos na região, instalar faixa de ciclovia e possibilitar mais vagas de estacionamento.

A iniciativa da Secretaria de Infraestrutura, em conjunto com a Gerencia Municipal de Segurança Pública, foi realizada após um estudo e projeto de mobilidade, apresentado à população em audiência pública no final de julho.

Com a mudança, a rua Coronel Vitorino (rua da Delegacia da PC), terá seu fluxo alterado, continuando uma via de mão única no sentido beira-mar, com caixas de estacionamento do lado direito. Já a rua Beijamin Constant será mão única com estacionamento do lado esquerdo.

Também a rua Desembargador Josias Soares será mão única, desde a beira-mar até a Praça São Pedro, com faixa de ciclismo na lateral direita e caixa de estacionamento do lado esquerdo. A rua José Silvino de Mello também terá sentido único. As ruas Jairo Pimentel e Marechal Floriano Peixoto serão mantidas o sentido mão dupla.

Conforme o secretário de Infraestrutura, Fabiano Mezadri, os espaços de estacionamento ao redor da Praça São Pedro serão estipulados do lado direito, favorecendo o comércio local.

“As mudanças irão acontecer para melhorar a fluidez do trânsito e garantir a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas. Tudo foi pensado tecnicamente por meio de um estudo, tendo como base o PLANMOB e posterior execução de um projeto apresentado e acolhido pela população”, destacou o gerente estratégico de Transportes, Robson Lorencini Ceccon.

Com a mudança, o centro da cidade irá ganhar uma ampla faixa de ciclovia que irá iniciar na beira mar, passando pela Casa do Cidadão sentido Praça São Pedro, seguindo até a avenida Rauta, na altura da Loja Marchezzi.

De acordo com a Infraestrutura, concomitante as mudanças será implantado um serviço de sinalização horizontal e vertical ao longo das vias, com instalação de placas, pintura de faixas, ciclovia e caixas de estacionamento.

Mudanças: CLIQUE AQUI E CONFIRA A ANIMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO

