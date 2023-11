Investimentos dão a Venda Nova status de cidade do futuro

Venda Nova do Imigrante tem recebido diversos investimentos da administração municipal. Além de melhorar a qualidade de vida da população, as ações também têm tornado a cidade mais moderna e segura.

Atualmente, o município conta com mais de 160 câmeras de videomonitoramento instaladas em creches, escolas, postos de saúde e prédios públicos.

“Eu costumo dizer que o futuro não é algo distante para o nosso município, ele já está aqui. Porque Venda Nova do Imigrante recebeu uma verdadeira transformação para melhor. Para gente, saúde e educação não são gastos, são investimentos”, explicou o prefeito João Paulo Schettino Mineti.

Referência em mobilidade

No que diz respeito a infraestrutura, Venda Nova do Imigrante se destaca com mais de 12km de revsol nas estradas rurais, o que facilita o acesso às comunidades, a oportunidades de lazer, turismo e trabalho.

Conforme explica o chefe do Poder Executivo municipal, a modernização das ruas e estradas da cidade faz parte dos programas “Caminhos do Imigrante” e “Rua Nova, Vida Nova, que leva além de pavimentação de qualidade, obras de drenagem, calçada cidadã e sinalização horizontal.

Ainda no quesito mobilidade, a cidade também conta com mais de 100 novas vagas de estacionamento. A estrutura garante comodidade para consumidores e incentivo ao comércio local.

Saúde e educação de qualidade

Os investimentos em saúde e educação também estão entre os elementos que contribuem para reforçar o conceito de cidade do futuro.

Reforma e ampliação das unidades de saúde já existentes no município; a construção de uma nova unidade de saúde e uma Farmácia Cidadã no bairro Marmim estão entre as iniciativas mais recentes da administração municipal.

Para educação, além de reforma de todas as escolas e creches, Venda Nova também recebeu novos computadores para a comunidade escolar e a doação de mais de 9 mil livros para as famílias dos estudantes.

“Ainda este ano iremos doar kit com uniformes e materiais escolares para todos os estudantes da rede municipal. Temos muito pela frente. São inúmeras ações que refletem e são testemunhas do nosso compromisso com a população vendanovense”, ressalta Mineti.