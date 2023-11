Venda Nova abre seleção para vagas em creches em 2024

A Secretaria Municipal de Educação de Venda Nova do Imigrante torna pública a convocação para cadastramento no processo classificatório de vagas remanescentes nas creches municipais, visando atender as crianças de seis meses a dois anos e 11 meses de idade no ano letivo de 2024. Os interessados devem seguir os procedimentos descritos no Edital de Cadastramento Nº 007/2023, disponível no site oficial da Prefeitura Municipal.

O cadastramento acontecerá de 12 a 14 de dezembro de 2023, diretamente na creche municipal de interesse. É importante destacar que as vagas são específicas para crianças dentro da faixa etária estabelecida, conforme a data corte de 31 de março de 2023. Além disso, é requisito obrigatório que a família seja moradora do município de Venda Nova do Imigrante.

O processo classificatório será realizado pela Secretaria Municipal de Educação, em colaboração, se necessário, com a Secretaria Municipal de Assistência Social, seguindo critérios detalhados no edital. A divulgação do resultado ocorrerá a partir do dia 18 de dezembro de 2023, nos canais oficiais da Prefeitura.

Destacamos a possibilidade de opção por vagas em tempo parcial, com a escolha do turno de preferência, e informamos que a abertura de novas turmas está condicionada ao cadastramento mínimo de crianças. Após a efetivação da matrícula, a família terá o prazo máximo de dez dias para que a criança inicie as aulas.

Para mais informações e acesso ao edital completo, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação através do telefone (28) 3546-1147 ou do e-mail [email protected].

A Secretaria Municipal de Educação agradece a colaboração de todos e reforça o compromisso em proporcionar um ambiente educativo e acolhedor para as crianças do município.