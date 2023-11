Itapemirim quer reverter derrota sofrida em competição estadual

No último sábado (11), a seleção do Município de Itapemirim deu seu melhor no estádio José Olívio Soares, porém, quem levou a vitória foi o time de Muqui, que venceu pelo placar de 2 a 0, válido pela Copa Sesport.

Mesmo não atingindo o resultado esperado, a seleção de Itapemirim não se desanimou com a situação. Os atletas, que são Munícipes voluntários, estão esperançosos e se preparando para o jogo de volta, que acontecerá no próximo domingo (19), às 15h, no estádio municipal João Vieira da Fraga, em Muqui.

O campeão da competição levará para o seu Município uma Van nova.

A Prefeitura de Itapemirim convida todos para o jogo de volta, a participação do público será o 12º jogador para ajudar Itapemirim a se classificar para a próxima fase.