Já adotou uma cartinha? Campanha dos ES será encerrada na sexta (1°)

Já adotou uma cartinha? Ainda há crianças que escreveram ao Papai Noel do Correios esperando para terem suas cartinhas adotadas no Espírito Santo. Em todo o Estado, 75% das cartas já foram adotadas, sendo que na Grande Vitória 89% já têm um padrinho.

Mas, o bom velhinho não se esquece de ninguém e o objetivo é adotar e atender a 100% das cartinhas! Aliás, quem quiser participar ainda encontra cartinhas nas principais Agências de Correios dos municípios ou pode realizar a adoção on-line.

Aliás, o sucesso da campanha só é completo com o retorno dos presentes. Por isso, os Correios alertam os Noéis de todo o Estado que o prazo para entregar os presentes é até sexta-feira (1º). Quem adotou uma cartinha assumiu o compromisso de ser o Papai Noel de uma criança neste Natal.

Já adotou uma cartinha? Ainda dá tempo!

No Espírito Santo, cerca de 6 mil crianças, de quase 100 escolas cadastradas, escreveram suas cartinhas para o Papai Noel dos Correios. São crianças matriculadas até o 5º ano em escolas públicas de todo o Estado que se encontram em regiões de vulnerabilidade social.

Em suma, os professores desenvolvem com os alunos um projeto pedagógico em sala de aula. Na primeira etapa, são disseminados os valores natalinos como bondade, solidariedade, respeito e companheirismo. Em seguida, os educadores ensinam a produzir uma carta, que é endereçada para o Papai Noel.

As crianças contam suas histórias e fazem o pedido ao Bom Velhinho. Por fim, é hora de a garotada decorar a cartinha com lindos trabalhos de educação artística. Os pedidos das crianças incluem brinquedos como bolas e bonecas e outros itens como roupas, calçados e material escolar.

Como adotar?

No entanto, para escolher cartinhas e adotar, é fácil! Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na página, é preciso clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada município.

No Espírito Santo, no entanto, o prazo para adoção e entrega dos presentes é de 9 de novembro a 1º de dezembro. Vale ressaltar, que a adoção é um ato voluntário, mas após a adoção realizada passa a ser um compromisso assumido com uma criança neste Natal.

Já adotou uma cartinha? Saiba como entregar os presentes

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog ou na agência onde a cartinha foi retirada. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha e devem ser entregues até sexta-feira (1°).

Fomento ao voluntariado

A campanha Papai Noel dos Correios fomenta o voluntariado na sociedade. Todo mundo pode ser Noel e participar dessa imensa corrente de solidariedade. Há 34 anos a campanha une empresa, empregados, voluntários, padrinhos e madrinhas. Aliás, o objetivo é atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Serviço:

Adoção e retorno de presentes: 9/11 a 1º/12

Onde: Agências de Correios participantes, loja da campanha no Shopping Vitória e Blog Noel https://blognoel.correios.com.br/