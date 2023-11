Jovem atropelado na calçada em Cachoeiro segue o tratamento em casa

O jovem Tiago Cesário Rangel, de 34 anos, que foi atropelado na calçada da rua Bernardo Horta, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26 de outubro, recebeu alta hospitalar e está se recuperando em casa.

O amigo de Thiago, Lucas Gomes, disse que o amigo segue fazendo fisioterapia. “Graças a cirurgia e o bom tratamento, Tiago segue se recuperando e fazendo fisioterapia. Ele agora consegue ficar sentado, desde que esteja apoiado”, disse o amigo.

Ele disse ainda que, por conta da gravidade do atropelamento, Tiago ainda não sente as pernas. “Ele correu o risco de não ter chance de nunca mais voltar a andar, mas em momento algum isso foi 100% confirmado. Ele segue em recuperação e estamos confiantes”, relatou.

Relembre o caso

Tiago seguia pela calçada na rua Bernardo Horta, quando foi atingido por um Fiat Siena prata, que transitava na via. Uma mulher e uma criança, por pouco não foram atingidas. O acidente aconteceu no dia 26 de outubro, e o caso causou grande comoção na cidade.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo disse que que perdeu o controle da direção devido a uma vertigem provocada por alta na pressão arterial e que não percebeu que havia invadido a calçada.

Ao se dar conta do fato, tomou um susto, imediatamente freou o carro e entrou em estado de choque quando se deu conta do atropelamento de uma pessoa. Então, rapidamente, saiu do veículo para prestar socorro, mas precisou ser levado ao hospital pois ficou muito abalado.

Ele contou ainda que sofreu um apagão e que somente retomou a consciência com o grito de seu pequeno filho que estava no carro, vindo da escola. A mãe e a criança não sofreram ferimentos.

Tiago foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde foi submetido a uma cirurgia, e depois foi transferido para o Hospital Unimed Sul Capixaba, até receber alta.