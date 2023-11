Viatura da PM bate em muro durante perseguição em Marataízes

Uma viatura da Polícia Militar bateu no muro de um supermercado, no final da manhã desta quinta-feira (9), durante perseguição em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares realizavam o patrulhamento próximo ao Parque de Exposições de Itapemirim, quando visualizaram um suspeito em uma motocicleta em alta velocidade no sentido oposto. Após tentativas de parada sem sucesso, o suspeito fugiu, desobedecendo ordens de parada.

Durante a perseguição, o suspeito foi identificado pelos policiais, sendo conhecido por envolvimento no tráfico de drogas da região. Em determinado momento, o suspeito atirou contra os militares e logo em seguida, dispensou às margens da via, uma arma de fogo e uma sacola contendo drogas.

Ainda durante a perseguição, já na altura do bairro Belo Horizonte, em Marataízes, a viatura acabou batendo no muro de um supermercado. Felizmente, não houve feridos.

O suspeito conseguiu se fugir e, até o momento, não foi localizado.