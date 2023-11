Líderes empresariais discutem empreendedorismo feminino em Alegre

A Prefeitura Municipal de Alegre realiza, nesta quinta-feira (23), um evento destinado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino na cidade. De acordo com a administração municipal, as atividades serão realizadas, a partir das 18h30, no auditório da ACISA.

O evento reunirá líderes empresariais, especialistas e empreendedoras de sucesso para compartilhar experiências, dicas e estratégias que impulsionam o empreendedorismo feminino. Além da promoção do conhecimento, as participantes também terão a oportunidade de fazer networking se conectar.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), Banestes, SEBRAE, ACISA e Sala do Empreendedor.