Luto oficial! Ex-senador do ES e ex-presidente da Findes morre aos 81 anos

Morreu, nesta terça-feira (31), aos 81 anos, o ex-senador e ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Sergio Rogério de Castro. Ele deixa esposa e três filhos.

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), lamentou a morte do empresário e decretou luto oficial de três dias.

“Nos despedimos de Sérgio Rogério de Castro, líder empreendedor e ex-senador, que deixa um enorme legado para os capixabas. Em homenagem à sua memória, decretarei luto oficial de 3 dias no Estado. À Sérgio, nossa eterna gratidão. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos”, escreveu em sua rede social.

Legado político

Como político, o empresário foi suplente do atual vice-governador e então senador, na época, Ricardo Ferraço (MDB), vindo a exercer a titularidade do cargo entre novembro de 2017 e março de 2018.

“Vá em paz meu irmão! Com grande aperto no coração estamos nos despedindo do grande amigo, empreendedor e meu companheiro no Senado Sérgio Rogério de Castro. Deixa um legado de honradez e dignidade. Apaixonado pelo Espírito Santo, onde desenvolveu vida marcante e dedicada à família, aos amigos e ao associativismo. À família amiga, meus sinceros sentimentos”, lamentou o vice-governador.

O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, também reconheceu o legado deixado por Sérgio de Castro.

“Recebi com tristeza a notícia da morte de Sérgio de Castro. Ele foi um importante presidente da Findes, personagem marcante na história recente do Espírito Santo. Nosso Estado perde uma referência de liderança. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, disse.

Legado no setor industrial

Sergio de Castro presidiu a Findes entre 1989 e 1992. A Federação manifestou profundo pesar e classificou o empresário como um grande defensor da Indústria. ​

“Promoveu a atuação de uma Diretoria mais presente das decisões do Sistema Indústria e deu início à integração das entidades Sesi, Senai, IEL, Ideies e Cindes. Implantou novos Conselhos Temáticos, iniciativa criada por Helcio Rezende, mas por sua sugestão. Fez planejamento estratégico, lançou o Programa Capixaba de Qualidade e Produtividade, avançou na relação com a universidade visando o desenvolvimento tecnológico e a inovação, e lançou o Guia de Fontes de Informações em Tecnologia de Controle Ambiental”, lembrou a presidente da Fides, Cris Samorini.

No texto de pesar, a Federação ainda destaca Dr. Sergio também foi representante da Findes na Confederação Nacional das Indústrias (CNI). E, em 29 de julho de 1995, três anos após o fim do seu mandato, foi homenageado com a Medalha do Mérito Industrial da Findes, honraria destinada aos industriais que se destacaram na promoção e no fortalecimento do associativismo patronal da indústria capixaba. ​

“Ele fez história e escola no Espírito Santo e no Brasil. Foi um dos grandes nomes do associativismo no país e idealizador de um dos projetos que temos muito carinho e admiração na Findes: a Escola de Associativismo, que nasceu em 2015 com o principal objetivo difundir o associativismo de alto nível. Obrigada, presidente Sergio… por tudo que representou para minha caminhada até aqui. Você sempre me inspirou imensamente e continuará me inspirando”, afirmou.

Despedida

O velório de Sergio de Castro acontece, nesta quarta-feira (1), das 10h às 16h, no Primícias Memorial House, na Rua Misael Pedreira da Silva, 170, no bairro Santa Lúcia, em Vitória.

Mineiro, nascido em Muriaé, em 09 de agosto de 1942, o empresário inspirou gerações com o seu trabalho e dedicação ao associativismo.