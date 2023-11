Magistério: Sedu abre processo seletivo para Coordenador Pedagógico

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nesta terça-feira (21), o Edital nº 40/2023 que estabelece instruções para o cadastramento de profissionais efetivos do quadro do Magistério Público do Estado do Espírito Santo, referente à etapa prévia do processo seletivo para Coordenador Pedagógico.

A inscrição para o cadastramento dos interessados no processo seletivo para Coordenador Pedagógico, será realizada exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br. A inscrição pode ser feita a partir das 10 horas desta quarta-feira (22), até as 17h do dia 21 de maio de 2024. O candidato poderá realizar uma inscrição.

Serviço:

Cadastramento de profissionais efetivos do Magistério para o cargo de Coordenador Pedagógico

Período de inscrição: 22/11/2023 a 21/05/2024

Site: www.selecao.es.gov.br

Os interessados devem ler atentamente o Edital nº 40/2023, clicando AQUI.

Dúvidas em relação ao Edital devem ser enviadas para o e-mail [email protected].