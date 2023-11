Mapa do turismo será entregue em Anchieta na próxima terça-feira (21)

Um trabalho em conjunto com a sociedade e desenvolvido pela Prefeitura de Anchieta está pronto e chegou a hora do lançamento: o Mapa Estratégico Municipal de Turismo de Anchieta.

O lançamento será na próxima terça-feira (21), às 18h30, no CEU das Artes, que fica na Rodovia do Sol, no bairro Guanabara, próximo à sede do Corpo de Bombeiros.

Para participar, é necessário fazer a inscrição (gratuita), ao preencher o formulário AQUI.

Venha participar! O Mapa Estratégico Municipal de Turismo de Anchieta foi elaborado participativamente por representantes da gestão pública, da sociedade civil organizada, de lideranças empresariais de turismo e de instituições, com suporte do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Data: 21/11/2023

Local: CEU das Artes, Anchieta

Horário: 18h30 às 20h

Link para inscrição: https://cutt.ly/VwTUCIq0