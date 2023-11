Marataízes abre pré-matrícula em escolas municipais para 2024

A Prefeitura de Marataízes deu início a pré-matrícula para o ano letivo de 2024. De acordo com a administração municipal, os pais e responsáveis podem fazer as inscrições por meio do site marataizes.es.gov.br.

Para os estudantes da Educação Infantil, a pré-matrícula segue até o dia 6 de dezembro. Já para o Ensino Fundamental, o período é de 30 de novembro a 15 de dezembro.

Aqueles que não possuem acesso a internet podem fazer o procedimento direto na prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Em caso de dúvida, os interessados devem consultar o diretor escolar ou ligar para: (28) 3520-6710 | Ramal:1124.