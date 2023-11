Marataízes: Agência do Trabalhador se destaca em ranking estadual

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, promoveu uma reunião na tarde desta quarta-feira (22) para apresentação dos resultados alcançados pela Agência do Trabalhador de Marataízes.

O encontro contou com a presença de empresas de diversos ramos de atuação instaladas no município e de representantes de instituições bancárias, além de autoridades locais e do Subsecretário de Estado do Trabalho, Carlos Casteglione, acompanhado de sua equipe técnica.

Durante sua fala, Carlos Casteglione reforçou a importância e os benefícios para as empresas que estão inseridas no sistema da Agência do Trabalhador, assim como o destaque de Marataízes no ranking do SINE Estadual, ficando em segundo lugar, atrás apenas de Anchieta.

“Em pouco tempo de Agência do Trabalhador, conseguimos fazer uma verdadeira revolução na promoção das políticas públicas de trabalho e renda em Marataízes. Assim que finalizarmos as obras da Casa do Cidadão, teremos um espaço amplo, moderno e pronto pra expandirmos ainda mais a nossa atuação”, afirmou o Secretário Municipal de Assistência Social, Albérico de Souza.

A Agência do Trabalhador de Marataízes é responsável por intermediar a relação entre empregadores e trabalhadores, facilitando o processo de recrutamento e seleção. Seu papel central é oferecer serviços que conectem oportunidades de emprego às habilidades e qualificações dos candidatos. Por meio de plataformas e sistemas integrados, a Agência proporciona um ambiente eficaz para a publicação de vagas, candidaturas, e contribui para o desenvolvimento econômico local ao promover a inserção de profissionais qualificados no mercado de trabalho.