Marataízes ganha reforço para serviço móvel de urgência e emergência

O município de Marataízes recebeu, nesta segunda-feira (6), mais uma ambulância para o reforço do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O veículo foi entregue pelo Governo do Espírito Santo. O prefeito da cidade, Tininho Batista, e a secretária municipal de Saúde, Cristiane França, estiveram na cerimônia de entrega da chave e documentação da ambulância.

“Iniciando a semana com mais uma conquista para a saúde de Marataízes com o recebimento de uma nova ambulância para o SAMU. Marataízes e mais 24 municípios da região Sul receberam novas ambulâncias para somar no esforço dos atendimentos de urgência. Muito obrigado meu amigo e governador Casagrande pelo constante investimento na saúde de Marataízes e de todo o Espírito Santo”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal por meio da sua rede social.

De acordo com o Governo do Estado, o Espírito Santo conta com 100% de cobertura do SAMU 192, com bases em todos os municípios, e somou, em 2022, 120.967 mil chamados regulados pela Central de Regulação do serviço em todo Estado.

A ampliação do serviço teve início em 2019, com a instituição da Política Estadual para a Rede de Urgência e Emergência – Componente Serviço Móvel de Urgência – SAMU, denominado “SAMU para todos”, por meio do Decreto Nº 4.548, de 13 de dezembro de 2019.