Mega-Sena acumula e apostador do ES fatura a quina, veja prêmio

O resultado da Mega-Sena 2659 com prêmio de R$ 44.352.302,43 milhões foi divulgado nesta quinta-feira (23), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 26 milhões.

Resultado da Mega-Sena

Entretanto, 23 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa Econômica vai pagar R$ 64.043,92. Uma dessas apostas foi feita em Linhares, no Espírito Santo.

A saber, os números sorteados foram: 11 – 36 – 46 – 53 – 55 – 60

Ainda segundo a Caixa, houve 1.291 acertadores de quatro dezenas, que vão receber R$ 1.629,97 cada.

O próximo sorteio será realizado no sábado (25), com prêmio estimado de R$ 26 milhões. O resultado da Mega-Sena é divulgado logo após o sorteio. Por fim, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.

Como jogar na Mega-Sena?

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Sendo assim, para apostar o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Em resumo, a aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e a mais cara, com 20 números, custa R$ 198 mil.