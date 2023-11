Melhor gestão do Brasil: Calçado se destaca em índice nacional

O município de São José do Calçado conquistou a 1ª colocação entre os 20 melhores do Grupo 1, devido aos notáveis Índices de Gestão Municipal no II Congresso Brasileiro de Gestão por Resultados.

A premiação de alcance nacional destaca os 100 melhores municípios do país, conforme reconhecimento do CFA – Conselho Federal de Administração.

O prefeito Cuíca atribuiu essa conquista a todos, “este prêmio é dedicado à minha equipe dedicada e a todos que acreditam na transformação com transparência e responsabilidade”, expressou o prefeito Antônio Coimbra de Almeida, o “Cuíca”.