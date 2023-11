Meninas participam do 1° Torneio de Ginástica Rítmica em Muqui

A Secretaria de Esportes e Lazer de Muqui, realizou o 1° Torneio de Ginástica Rítmica no sábado, dia 18 de novembro. O evento aconteceu no Ginásio de Esportes “Américo Maia”, no bairro Boa Esperança, e teve a frente a diretora de esportes, Lorena Botelho.

“O objetivo além de incentivar a pratica da competição entre as alunas da modalidade, também foi de construir uma consciência de que a competição acontece em todo momento da vida, mas é preciso saber aceitar os resultados, sem ofensas, com carinho e respeito entre todas as candidatas. E ver o brilho nos olhinhos de cada uma é mais que gratificante pra gente que sabe da nossa realidade”, reforça Lorena.

O 1° Torneio de Ginástica Rítmica teve os seguintes nomes em seu corpo técnico de jurados:

Luiz Antônio Princisval (Mestre da Cultura Muquiense)

Andressa Furtado (Ex-baliza da Fanfarra Avides Fraga)

Ériton Berçaco (Gestor Escolar e criador do documentário “O Brilhantino”)

Aliás, o evento teve diversas apresentações das alunas, com uma trilha sonora super eclética, do cinema para as grandes artistas do pop/dance, e também com a música brasileira, com uma pegada da batida do funk eletrônico. Afinal, dança é cultura.

Campeões de Futuro

O Município de Muqui aderiu o projeto “Campeões de Futuro” em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, no ano de 2021. Atualmente o projeto atua no município com as modalidades de futebol, futsal de salão e ginástica rítmica.

O Torneio de Ginástica Rítmica teve 5 modalidades diferentes, sendo elas:

Dupla

Grupo com instrumento

Grupo com mãos livres

Solo com instrumentos

Solo de mãos livres

Além das quarenta alunas participantes, o evento contou com a presença de seus familiares e também da população em geral que foram prestigiar as atletas.

“O incentivo ao esporte é necessário para uma juventude saudável de corpo e mente. É muito importante a gestão pública apoiar e lutar pelo esporte, principalmente em um município do interior, como é Muqui, é super possível sair daqui os novos atletas, os futuros campeões do Brasil”, enfatiza Hélio Carlos Ribeiro Cândido, prefeito de Muqui.

O Secretário de Esportes, José Antônio Wencioneck, admite que a parceria com o Governo do Estado foi de extrema importância para abrir possibilidades esportivas para todos, e principalmente as famílias de vulnerabilidade.

“Estamos dando uma esperança para todos poderem sonhar e acreditar nesse sonho. Qual criança ou

jovem não sonha e quer diversão e alegria? O Projeto ‘Campeões de Futuro’ nos permite isso”, ressaltou José Antônio.

