Mimoso do Sul: homem com mandado de prisão é detido pela polícia

Um homem, com mandado de prisão em aberto, foi localizado pela Polícia Militar (PM), próximo a Praça das Mangueiras, no bairro Centro, em Mimoso do Sul. A ação aconteceu na manhã do último sábado (19).

De acordo com a PM, os militares avistaram dois suspeitos próximo a praça, e reconheceram o homem que estava com mandado de prisão em aberto. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram.

Os policiais fizeram buscas e localizaram um dos suspeitos, de 19 anos. Nada de ilícito foi encontrado com ele. Foi consultado e contataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o jovem.

O jovem foi conduzido até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para ser entregue a autoridade policial.