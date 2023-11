Mimoso do Sul: Idoso de 71 anos morre afogado em lago

O corpo de um idoso, de 71 anos, foi encontrado boiando, dentro de um lago, no bairro Javali, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na última sexta-feira (17), por volta das 13h50.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), os bombeiros foram acionados para ocorrência de busca a afogado na zona rural do município. Uma equipe foi encaminhada e encontrou a vítima, um idoso, sem vida, boiando no lago.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.