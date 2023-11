Acidente grave entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta em Castelo

Uma mulher, ainda não identificada, morreu, na manhã deste sábado (18), após o carro em que ela dirigia bater contra um caminhão na ES 166, no distrito de Aracuí, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 4h30.

Leia também: Jovem é encontrado morto em terreno baldio no bairro Boa Vista

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima seguia pela rodovia em um carro de passeio, quando perdeu o controle da direção e bateu contra um caminhão. Um outro passageiro do carro e a condutora chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital de Castelo, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

O motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia Regional para prestar os devidos esclarecimentos.