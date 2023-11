Morador centenário de Alegre recebe homenagem de banda tradicional

Na última quinta-feira (2), a banda tradicional Lyra Carlos Gomes, teve a honra de realizar uma visita e homenagem calorosa a um dos mais estimados moradores de Alegre, o Sr. Ary Fiorezi de Oliveira.

Em 26 de maio de 1918, nascia na cidade de Pirapetinga, em Minas Gerais, essa pessoa que vem a ser uma das maiores personalidades da história de Alegre, o Sr. Ary Fiorezi de Oliveira.

Em 1921, veio para a Cidade de Alegre, aos 3 anos de idade com a sua família e, desde jovem, dedicou-se a vida no comércio. Como político teve duas passagens pelo executivo, uma como Prefeito (1954-1959) e outra como Vice-prefeito.

Aos 105 anos, o Sr. Ary, sócio número um da instituição e contínuo apoiador de sua jornada, irradiou felicidade ao acolher o Maestro Rafael Nogueira, o professor Samuel Nogueira e um grupo de músicos, tanto veteranos quanto novatos da banda. Em um encontro que reviveu memórias e reforçou laços, os visitantes tiveram o privilégio de tocar um dobrado, ritmo musical que sempre cativou-o.

Este gesto simbólico de afeto e respeito ressalta a importância das raízes e da história compartilhada entre a Lyra Carlos Gomes e a comunidade de Alegre. A Prefeitura Municipal de Alegre reconhece e parabeniza a Banda por este ato de carinho e amor, exemplificando os valores de fraternidade e reconhecimento que são vitais para a preservação da cultura e do espírito comunitário na cidade.

Fotos: SCOS/Prefeitura de Alegre

