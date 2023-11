Morador em situação de rua é encontrado morto em calçada no ES

Um homem, ainda não identificado, foi morto ao ser atingido por diversas facadas na noite do último domingo (12), no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Ele vivia em situação de rua do bairro.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante o policiamento realizado no bairro, os militares perceberam que um morador em situação de rua, que estava em frente a uma agência bancária, havia demonstrado comportamento estranho deitado no chão. Um dos policiais, rapidamente, notou que o homem estava agonizando, pois estava ferido. Também havia um outro morador em situação de rua, bem próximo a vítima, que fugiu ao ver a aproximação dos militares.

Foi solicitado apoio para dar um suporte de atendimento hospitalar à vítima. A equipe deu a volta no quarteirão e conseguiu localizar o suspeito. Ele estava embaixo de uma caminhonete estacionada. O homem tentava a todo tempo se esquivar da abordagem e buscava fuga, sendo necessário o uso de algemas para ser colocado no compartimento de segurança.

No momento da detenção, ele disse que o homem caído no chão, em frente ao banco, estava roubando turistas e marmitas dos moradores em situação de rua. Contou ainda que já tinha sido roubado pelo homem. Os policiais retornaram para a frente da agência bancária e o homem já estava morto.

O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional do município. Buscas foram realizadas no local onde o indivíduo foi preso, e localizaram um facão com manchas de sangue que foi entregue na delegacia.