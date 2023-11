Morte de ex-vereador de Cachoeiro causa grande comoção no meio político do ES

A morte do ex-vereador de Cachoeiro de Itapemirim José Carlos Amaral causou grande comoção no meio político do Espírito Santo. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, por conta de uma insuficiência renal crônica, e veio a óbito na madrugada desta terça-feira (7), aos 73 anos.

“Uma figura histórica e emblemática de Cachoeiro de Itapemirim. Convivi por muito tempo com o Amaral, como vereador, sem mandato, mas sempre uma figura característica e muito sincera, muito franca. A franqueza era a principal característica do Amaral”, lembrou o governador Renato Casagrande (PSB).

De Barcelona, onde participa de um seminário sobre cidades inteligentes, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), também lamentou o falecimento e destacou o legado do ex-vereador.

“Recebi a triste notícia do falecimento do ex-vereador José Carlos Amaral. Amaral combateu o bom combate e fez história em Cachoeiro. Por todos seus serviços na vida pública vamos decretar luto por 3 dias na cidade. Deus conforte sua família e amigos, sabendo que o futuro sempre se lembrará deste político combativo e apaixonado por Cachoeiro”, relatou.

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Brás Zagotto (Podemos), prestou duas grandes homenagens para Amaral ainda em vida. Em 2017, aprovou uma indicação para colocar o nome do ex-vereador na tribuna da Casa de Leis, que passou a se chamar Tribuna José Carlos Amaral. E em 2021, por indicação de Brás, Amaral recebeu o título de Cachoeirense Presente nº 1.

“Quando eu cheguei na Câmara em 1996, Amaral já estava lá. Fomos vereadores juntos por vinte anos, até 2016. Com sete mandatos, Amaral exerceu um bom combate em Cachoeiro. Sempre foi um vereador dinâmico, brigador e polêmico, mas tinha um coração enorme, que não cabia no peito. Um homem de família, bom esposo e paizão para seus quatro filhos. Amaral também se destacou enquanto exerceu o cargo de secretário de Interior e secretário de Limpeza Urbana, se dedicando bastante à essas funções e realizando um trabalho impecável. O ex-vereador também tinha equipamentos de sonorização e sempre emprestava para as festas de igreja, tanto na cidade quanto no interior. José Carlos Amaral certamente marcou seu nome na história da nossa cidade como um grande legislador e um grande homem público. Hoje ele parte deixando saudades em todos que o conheceram. Cachoeiro perde um grande político! A Câmara perde, a sociedade perde e, com certeza, sua família perde”, relatou Brás Zagotto.

O deputado estadual e ex-prefeito de Cachoeiro Theodorico Ferraço e vereadores da Capital Secreta se uniram nas homenagens a José Carlos Amaral pelas redes sociais.

O vereador Pastor Delandi, por exemplo, disse: “Morre um professor da política, um amigo e conselheiro, sempre combatente na linha de frente, deixará saudades”.

Já o Junior Corrêa, publicou uma foto ao lado do político e destacou a coragem entre as virtudes: “O vereador Amaral era um homem destemido, valente, atuante, corajoso, de muito valor e não tinha medo de colocar a cara para bater. Sei que não sou nem um pouco do que ele foi por 30 anos, mas ele sempre foi também uma inspiração para mim”.

Rodrigo Sandi ressaltou que “o município perde um brilhante cidadão” e pediu para que

que Deus conforte toda família e amigos!”.

O Secretário de Cidadania, Dir. Humanos e Trabalho de Vitória/ES, Diego Libardi (Republicanos), disse: “com coração extremamente partido lamento profundamente o falecimento de um verdadeiro amigo, conselheiro, um paizão que Deus me deu aqui na terra, o ex-vereador e presidente municipal do meu partido, o Republicanos, José Carlos Amaral, pra mim o eterno Amaral. Hoje, prestaremos nossa última homenagem a esse grande homem, um líder exemplar, de moral irretocável e que tanto contribuiu para Cachoeiro de Itapemirim”.