Moto roubada é encontrada pela polícia em Mimoso; confira o desfecho

A Polícia Militar (PM), recuperou, na manhã desta quinta-feira (16), um amoto com restrição de furto e roubo, na Rua Maria Josefina de Rezende, no bairro Serra, em Mimoso do Sul. A ação aconteceu por volta das 8h17.

Leia também: Por ciúmes, homem mata outro a facada em Afonso Cláudio

Segundo informações da PM, os militares faziam patrulhamento pela região, quando avistaram uma motocicleta vermelha, que estava estacionada no mesmo lugar desde a última quarta-feira (15). Os policiais verificaram a moto e foi constatado indícios de furto e roubo.

Diante das informações, a equipe acionou o guincho para recolher a motocicleta e encaminhada até o Pátio Credenciado do Detran de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficará a disposição da justiça.