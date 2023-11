Moto roubada é recuperada pela PRF na BR-101; confira como foi a ação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou, na noite da última quinta-feira (16), no km 152 da BR 101, município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, uma motocicleta roubada.

De acordo com a PRF, os agentes receberam um alerta de uma moto suspeita de clonagem na região de Linhares. Ao avistarem um veículo com as características informadas, foi realizada a abordagem. O condutor afirmou que havia adquirido o automotor pela internet.

Após verificações dos policiais, foi constatado que se tratava da moto clonada e, de imediato, o motociclista alterou a sua versão comunicando que estava somente conduzindo o veículo para uma outra pessoa.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Linhares, para as devidas providências do flagrante.