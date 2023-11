Polícia recupera mais um carro roubado no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde de quinta-feira (16), no km 159 da BR-101, município de Linhares, mais um veículo roubado e clonado.

Durante fiscalização de combate a criminalidade e redução de acidentes, agentes da PRF avistaram um automóvel de passeio de cor prata, na qual os agentes já haviam recebido um alerta de um carro clonado exatamente com as mesmas características e circulando por aquela região.

Devido ao trânsito intenso naquele momento, a equipe da PRF não conseguiu realizar a abordagem, porém iniciou buscas nas proximidades e acabou por encontrar o automotor nas imediações do distrito de Bebedouro.

Diante da suspeita dos policiais, foi realizada a verificação da numeração do motor e do chassi e constatado que, de fato, tratava-se de um veículo clonado e com uma restrição de roubo.

Veiculo e condutor foram encaminhados ao DPJ de Linhares para as devidas providências do flagrante.