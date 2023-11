Motociclista fica gravemente ferido após acidente em Jerônimo Monteiro

Um motociclista precisou ser socorrido com ferimentos graves, na tarde desta segunda-feira (27), após a moto em que estava se envolver em um acidente com uma caminhonete, na BR-482, próximo a uma escola, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo.

Leia também: Motociclista morre após se envolver em batida de carro e moto em Ibatiba

De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito, nas proximidades de uma escola. No local, a equipe encontrou um homem, de 20 anos, caído na via, com fratura exposta na perna direita, sendo socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital do município.

Segundo informações de um popular, a vítima estava conduzindo a moto e após o acidente, o motorista da caminhonete fugiu do local.

Durante o patrulhamento, os militares localizaram o veículo, com a traseira danificada, nas proximidades de uma pousada. O condutor já estava desembarcado e, ao ser abordado e questionado sobre o motivo de fugir sem prestar socorro, o homem relatou que ficou com medo de ficar no local e ser agredido por populares ou por familiares da vítima. Ele acrescentou, ainda, que estava procurando uma autoridade policial para se entregar.

O condutor não resistiu a abordagem e colaborou com os policiais, sendo encaminhado à Delegacia de Alegre. Já a vítima, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.