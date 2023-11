Motociclista morre após se envolver em batida de carro e moto em Ibatiba

Um motociclista, não identificado, morreu após se envolver em uma batida entre um carro e uma moto, no km 157, da BR-262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, por volta das 23h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista seguia com a moto na rodovia, e o condutor com o carro, quando os dois veículos bateram de frente. Por conta do acidente, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O estado de saúde do motorista do carro não foi informado. A PRF esteve no local para prestar apoio na sinalização da via.