Motociclista morre em acidente na BR-262 em Marechal Floriano

Um motociclista, ainda não identificado, morreu após se envolver em um acidente no início da manhã desta segunda-feira (06), na BR 262. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão, envolvendo um veículo de passeio e uma moto, foi registrada no Km 54 da rodovia, na altura de Marechal Floriano, região serrana no Espírito Santo, por volta das 5h30.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 foi acionada e constatou o óbito do motociclista no local. A dinâmica do acidente não foi divulgada pela PRF.

A perícia da Polícia Civil também foi acionada para recolher e corpo. O trânsito não precisou ser interditado.