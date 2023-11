Motorista é preso ao ser flagrado com carro roubado no Centro de Vitória

Um motorista foi detido pela Guarda Civil Municipal de Vitória, na tarde desta segunda-feira (13), ao ser flagrado com um carro roubado no Centro da capital do Espírito Santo.

O suspeito estava na direção de um Fiat Uno com restrição de furto e roubo. Ao passar pelas câmeras do Cerco Inteligente, a Central de Videomonitoramento acionou as equipes de agentes na região. O veículo acabou sendo abordado, o motorista detido e o carro apreendido.

O condutor foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde seria entregue às autoridades responsáveis. Já o veículo foi removido para um pátio.

Patrulhamento

Equipes da Guarda Municipal de Vitória realizam patrulhamento preventivo 24 horas na região do Centro. A ronda também conta com ajuda de 57 câmeras de videomonitoramento espalhadas pelos mais diversos pontos da região e com o Cerco Inteligente, ferramenta importante para a apreensão de veículos. Somente este ano, já são 154 veículos que voltaram para as mãos dos proprietários nessa dinâmica que conta com tecnologia e efetivo qualificado.

“O monitoramento com câmeras ajuda a otimizar a ação dos agentes, além de, muitas vezes, intimidar empreitadas criminosas. Como os delitos podem ser diversos, a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória também tem investido na qualificação dos guardas para estarem sempre mais preparados para qualquer que seja a situação que se depararem na rua”, observa Jacimara Camponez, gerente de Proteção Comunitária (GPC).